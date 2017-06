UEPB: Reitoria se compromete com o não fechamento de cursos e campi e discussões sobre possibilidade de reposição salarial prosseguem

O Comando de Greve dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) recebeu da Reitoria da instituição o compromisso de que não adotará nenhuma iniciativa sobre o fechamento de cursos ou campi da instituição. O acordo está em um documento entregue aos professores durante audiência realizada na tarde da última segunda-feira (26), em resposta a vários questionamentos da categoria.

No documento, também fica assegurado que a Reitoria atuará pela imediata reativação do Conselho Curador da instituição, assim que as aulas forem reiniciadas na universidade. Atualmente este órgão está desativado, apesar de possuir uma importante missão institucional de fiscalização interna.

Com relação à possibilidade da universidade assegurar recursos para uma reposição salarial para os professores, o reitor afirmou que a decisão final cabe ao governo do Estado, porém concordou com a propositura do Comando de Greve, na qual a gestão apresentará estimativas sobre a possibilidade de recomposição salarial e de atualizações das progressões funcionais, considerando a LOA 2017, que definiu um orçamento de 317 milhões para UEPB.

Com relação aos contratos dos professores substitutos, a resposta da Reitoria para o questionamento do Comando de Greve sobre a possibilidade deles serem firmados durante um ano, foi que eles serão firmados de acordo com a solicitação dos departamentos até o dia 31 de dezembro, em conformidade com o princípio da anualidade.

Ascom/ADUEPB