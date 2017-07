O Fórum de Turismo do Brejo Paraibano convida imprensa e personalidades políticas a participarem da divulgação da Rota Cultural – Caminhos do Frio. Ocorrido todos os anos entre os meses de julho e setembro, o Caminhos do Frio é um evento que proporciona cultura e arte à população trazendo shows, oficinas e apresentações. Aqui em Guarabira, será anunciado no Shopping Cidade Luz, no Cinemaxxi, às 19h desta sexta feira (30).

Confira o convite na íntegra:

Com Portal Mídia