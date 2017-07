Exército encerra treinamento em Guarabira e agradece apoio do 4º BPM

O 15º BIMtz (Batalhão de Infantaria Motorizado), sediado em João Pessoa, encerrou na tarde desta quinta-feira (29), em Guarabira, o Treinamento de Garantia da Lei e da Ordem que foi realizado na cidade e que teve início no dia 27. Na solenidade de encerramento, o comandante do 15º BIMtz, coronel Valença, agradeceu ao Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), representado pelo subcomandante, major Guimarães, a quem ele agradeceu pelo apoio.

Antes da solenidade de encerramento, que aconteceu na praça central da cidade, foram oferecidos atendimentos médicos para adultos, que tinham sido realizados também no dia anterior e atividades para as crianças, além de apresentação da banda de música e desfile da tropa do 15º BIMtz, formada por 219 militares.

Durante o treinamento, que visa ao aperfeiçoamento da tropa, foram realizadas atividades que contaram com as presenças de policiais militares do 4º BPM, como patrulhamento a pé, montagem de postos de bloqueio e controle de vias urbanas e postos de segurança estáticos, assim como operações de controle de distúrbios e desocupação de pontos sensíveis.

Ascom