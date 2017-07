Professores da UEPB decidem continuar em greve

Decretada há mais de dois meses, prejudicando mais de 20 mil estudantes, a greve dos professores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) continua. A decisão foi tomada ontem durante mais uma assembleia da categoria. Foi decidido que a prioridade das ações serão atos e manifestações em João Pessoa, para pressionar o Governo do Estado a retomar o diálogo com o Comando de Greve da categoria. A decisão foi tomada numa Assembleia Geral realizada hoje de manhã. Os docentes também escolheram a representação da entidade ao 62º CONAD do ANDES-SN.

A assembleia começou com os informes da diretoria da ADUEPB e do Comando de Greve sobre as últimas negociações com a Reitoria, sobre a audiência convocada pela Reitoria com uma comissão de professores substitutos que pretende retornar ao trabalho e sobre as audiências que o Sindicato participou na Curadoria da Educação de Campina Grande e também sobre a crise dos substitutos, além de uma reclamação de estudantes sobre a greve da categoria.

Em seguida, os professores discutiram e aprovaram a participação da ADUEPB no 62º CONAD do ANDES-SN, que ocorrerá no período de 13 a 16 de julho, em Niterói (RJ), e escolheram como delegado representante da entidade, o professor Edson Holanda. Como observadora, representando a base da categoria, foi escolhida a professor Rita de Cássia, do Campus de Guarabira.

No ponto de pauta sobre avaliação de greve, os professores aprovaram por ampla maioria a continuidade da greve, com prioridade de ações em João Pessoa, com o objetivo de pressionar o Governo do Estado a retomar o diálogo com o Comando de Greve.

Também ficou definido que a prioridade nas negociações é tentar contemplar reajuste salarial e o descongelamento das progressões de carreira, a partir das possibilidades apresentadas pela Reitoria, caso o Governo do Estado cumpra o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa para a universidade, a ser executado até o final deste ano.

