Zenóbio garante apoio a Desportiva Guarabira que se prepara para disputar Série B do Campeonato Paraibano

Com a aproximação dos jogos que integram a Série B do Campeonato Paraibano, a partir do dia 06 de agosto, a Desportiva Guarabira se prepara para voltar a disputar sua vaga na elite do futebol do nosso estado. Dessa forma, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, tal como nos anos anteriores, está fazendo a sua parte pelo êxito do “Azulão do Brejo” na competição.

Em conversa com o diretor financeiro do clube, Saulo de Biu, na tarde da última segunda-feira (26), o prefeito Zenóbio autorizou o pagamento de todo o material esportivo oficial (uniforme, meiões e calções), disponibilidade de ambulância em campo, médico e enfermeiro, além do Estádio Municipal Silvio Porto, que se encontra devidamente apto para receber tanto o treinamento dos jogadores quanto os jogos da Série B.

O prefeito também assegurou transporte para que a Desportiva possa participar dos jogos fora de casa durante a competição. Saulo agradeceu a atenção prestada por Zenóbio, da mesma forma em que destacou, assim como toda a diretoria da Desportiva, o apoio irrestrito que a Prefeitura dará ao clube para o bom desempenho no Campeonato Paraibano.

Codecom