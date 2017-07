Zenóbio recebe pró-reitor da UFPB para processo de implantação de Campus em Guarabira

O prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano recebeu na manhã dessa quinta-feira (29/6), a visita do professor Orlando Villar, pró-reitor da UFPB – Universidade Federal da Paraíba.

Villar esteve em solo guarabirense para vistoriar as instalações do CAIC, órgão municipal, o qual o prefeito Zenóbio está oferecendo à UFPB, para iniciar-se um campus universitário federal no município. Além da visita ao CAIC, eles estiveram no terreno, onde se projeta construir as instalações próprias da Universidade Federal do Brejo – UFB, denominação sugerida para o campus de Guarabira.

Em entrevista concedida à Codecom, o pró-reitor adiantou que após realizada a vistoria, em breve uma comissão da UFPB virá de João Pessoa à Guarabira, com objetivo de avaliar o local (CAIC), o qual o gestor municipal o assegurou realizar ampla reforma no estabelecimento, onde possibilita-se, de início funcionar com cursos relacionados a área de saúde.

Eles aproveitaram o ensejo, para fazerem uma visita de cortesia as novas instalações do IFPB, onde foram recepcionados pela diretora de Administração, Planejamento e Finanças Osmarina Mendonça.

Acompanharam as vistorias, os secretários Percinaldo Toscano (Cultura e Turismo) e Raimundo Macedo (Educação); além do professor da UFPB José Augusto (curador do Museu-Sacro Municipal Fernando Cunha Lima).

A vinda do pró-reitor Orlando Villar à cidade de Guarabira é fruto de uma reunião anterior, acontecida em fevereiro deste ano, na sede da reitoria da UFPB em João Pessoa, onde a reitora Margareth Diniz recebeu em seu gabinete o prefeito Zenóbio, que tratou sobre o assunto em questão. Na ocasião, também participaram do encontro, o senador Cássio Cunha Lima e a deputada Camila Toscano; os quais exerceram o importante papel de reforçar o projeto de expansão da UFPB na ‘Rainha do Brejo’ paraibano.

