A partir desta segunda: Caravana do Coração realiza atendimentos em Guarabira e mais 12 cidades da PB

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (RCP), em parceria com a ONG pernambucana Círculo do Coração, iniciou a 5ª Caravana do Coração. Na tarde desse domingo (25), foi feita a recepção dos voluntários, no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM), na Capital, com as presenças da vice-governadora, Lígia Feliciano; das secretárias de Estado da Saúde, Cláudia Veras e Maura Sobreira (executiva); do deputado federal, Damião Feliciano e da deputada estadual, Estela Bezerra.

A presidente da ONG Círculo do Coração, Sandra Mattos, deu as últimas orientações para a equipe que este ano é composta por quase 100 pessoas. “Esta será a maior caravana. Este ano, além das crianças com cardiopatias congênitas e daquelas com microcefalia que estão sem acompanhamento, o atendimento será ampliado para as gestantes. Em cada cidade, serão 100 mulheres, 100 crianças e 200 profissionais que serão capacitados nos cursos oferecidos pela Caravana”, explicou.

Logo após o alinhamento da logística, a equipe seguiu viagem, em dois ônibus, para Cajazeiras, onde as atividades acontecem nesta segunda-feira (26). Esta edição será realizada até o dia 8 de julho, em 13 municípios. Logo após Cajazeiras, segue para Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, Patos, Itaporanga, Princesa Isabel, Monteiro, Esperança, Picuí, Guarabira, Itabaiana e Mamanguape.

A equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores e estudantes universitários passa a contar com obstetras, que farão o monitoramento e acompanhamento, de forma mais efetiva, da gestante de alto risco, com o objetivo de diminuir a mortalidade materna na Paraíba.

Claudia Veras ressaltou a importância da parceria do Governo do Estado com a ONG pernambucana. “O resultado dessa parceria, que vem desde 2011, só nos engrandece e é uma prova de que o SUS pode dar certo. Este será um legado que este governo deixará, pois tem como base fazer a diferença na vida da população por onde passa”, ressaltou.

A vice-governadora Lígia Feliciano vai acompanhar a equipe em algumas cidades e falou da importância do trabalho. “Desejo que essa caravana seja coberta de êxito e cumpra seu propósito de mudar a vida de cada pessoa atendida por vocês”, enfatizou.

O médico Roberto Magliano, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia, será um dos integrantes da equipe. “Este trabalho será fundamental para se ter um diagnóstico da mortalidade materna, pois é muito importante ir até os locais para intervir de maneira mais sistemática para que haja uma maior integração com a Atenção Básica, envolvendo todos os profissionais destes municípios numa verdadeira operação de guerra para evitar que as mulheres morram”, sugeriu.

Victor de França, de 22 anos, é um dos voluntários da Caravana. Ele é estudante de medicina e integra o grupo pela primeira vez. “Me amina muito a proposta de ajudar sem querer nada em troca. Daqui a dois anos, estarei me formando e é muito importante aplicar a teoria que aprendemos em sala de aula num projeto tão importante como esse”, disse.

A assistente social Maria José Souza, que integra a equipe desde a primeira edição, é uma grande entusiasta do projeto. “Por onde a Caravana do Coração passa, leva esperança para as pessoas”, resumiu.

Programação:

26/06 – Cajazeiras

27/06 – Sousa

28/06 – Catolé do Rocha

29/06 – Pombal

30/06 – Patos

01/07 – Itaporanga

02/07 – Princesa Isabel

03/07 – Monteiro

04/07 – Esperança

05/07 – Picuí

06/07 – Guarabira

07/07 – Itabaiana

08/07 – Mamanguape

Da Secom/PB