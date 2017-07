Benjamin recebe apoio do prefeito Dinda, do município de Casserengue

O deputado federal Benjamim Maranhão (SD) recebeu mais um novo apoio político para seu mandato e para seu futuro projeto de reeleição, na noite da última sexta-feira (30). Em Casserengue, município da região do Curimataú do Estado, o prefeito Genival Bento da Silva (PSDB), conhecido como Dinda, destacou o trabalho que o parlamentar vem desenvolvendo e declarou que apoiá-lo para que permaneça na Câmara Federal.

“Benjamin Maranhão é um deputado comprometido com o crescimento da nossa região. Ele conhece nossas necessidades, conhece nosso povo e sabe o que é mais importante na hora de destinar recursos para os municípios. Casserengue vem ganhando muito com o trabalho do deputado. Por isso, ele terá nosso apoio, caso tenha planos de continuar seu mandato em Brasília”, afirmou.

O parlamentar esteve na cidade participando dos festejos de São Pedro e agradeceu ao prefeito pelo apoio, ressaltando seu compromisso de continuar trabalhando em prol do município. “Agradeço a gentileza do prefeito, principalmente porque ele é uma liderança experiente. Ter o reconhecimento dele ao nosso trabalho muito nos honra e nos incentiva a continuar na luta pelo desenvolvimento do nosso Estado e de Casserengue”, declarou.

Recentemente, o deputado já havia recebido o apoio dos prefeitos Erivan Bezerra, de Tacima; Fábio Moura, de Riachão e de Lucildo Fernandes, de Damião.

AGENDA – Ainda na sexta o deputado esteve no assentamento Barbaço, em Araruna, onde também participou da entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCUs) feita pelo Superintendente Rinaldo Maranhão, aos moradores dos assentamentos Padre Luiz, Alto Grande, Umburana da Onça e Barbaço. Neste sábado (1º), o deputado foi ao município de Fagundes.