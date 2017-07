BNB anuncia redução nas taxas de juros

O presidente do Banco do Nordeste, Marcos Costa Holanda, anunciou a redução das taxas de juros do Giro Insumos, linha de crédito de capital de giro da instituição, com queda de 15% a 20% nos encargos.

Com a medida, os juros para essa modalidade de crédito, que eram praticados com encargos entre 0,95% e 1,78% ao mês, foram reduzidos para as faixas entre 0,88% e 1,32% mensais, sendo definidas em função do porte do cliente.

Marcos Holanda (foto) explicou que a redução foi possível em virtude do aumento da participação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) na composição do funding do Giro Insumos.

“Dadas as circunstâncias econômicas, a demanda por capital de giro é cada vez mais importante, já que as empresas precisam desse recurso para aumentar sua produção e seu faturamento. Graças ao diferencial competitivo do FNE, o Banco do Nordeste pode reduzir, de maneira substancial, os encargos cobrados para essa linha de crédito. Com isso, passamos a negociar crédito, em média, pela metade dos juros praticados pelos bancos privados”, afirmou.

Para o presidente, a redução reforça a importância do FNE para o desenvolvimento econômico da Região.

“O Nordeste normalmente sofre mais em épocas de recuo da atividade econômica e, por isso, é importante a Região dispor de um instrumento capaz de contribuir para a reanimação de sua economia de forma mais ágil”, disse.

Ele ressaltou ainda que, afora as baixas taxas de juros, os prazos mais longos contam também como vantagem para as linhas de crédito do BNB em relação às ofertadas no mercado.

Linha de crédito de capital de giro do Banco do Nordeste, o Giro Insumos apoia a produção industrial e agroindustrial e as atividades turística, comercial e de prestação de serviços com o financiamento da aquisição isolada de matérias-primas e insumos, mercadorias (inclusive máquinas e veículos).

ParaibaOnline