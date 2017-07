Filho mata o pai a pauladas na zona rural de Alagoa Grande

Crime ocorreu na manhã deste sábado (1°) e suspeito foi encaminhado para a delegacia de Guarabira.

Um filho matou o próprio pai a pauladas na manhã deste sábado (1º), na zona rural do município de Alagoa Grande, no Brejo paraibano. De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime teria acontecido após uma discussão entre os dois na casa onde residiam.

Ainda segundo a PM, o homicídio foi registrado no sítio Grotão e só foi descoberto após denúncias anônimas. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava morta e o filho foi preso em flagrante, sendo encaminhado, em seguida, para a delegacia de Guarabira para prestar depoimento.