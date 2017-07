Um Polícial Militar da Paraíba, foi assassinado na noite desta sexta-feira (30), na cidade de Sapé, na Zona da Mata paraibana.

Segundo informações, ele trabalhava na guarda do presídio de Sapé, e teve a cabeça esmagada por uma pedra de paralelepípedo, no bairro São Francisco.

A polícia não informou as circunstâncias do crime e iniciou investigação. Ainda nesta noite de sexta, um homem foi assassinado a tiros em em Riachão do Poço.

Do WSCOM com Aguinaldo Mota