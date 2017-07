Caminhos do Frio começa nesta segunda-feira na cidade de Areia, na PB

Rota Cultural segue até o dia 3 setembro passando por nove cidades do Brejo paraibano.

A cidade de Areia no Brejo paraibano, vai ser a primeira da edição de 2017 da rota cultural Caminhos do Frio. O evento começa nesta segunda-feira (3) e vai até o dia 3 de setembro, passando por nove cidades da região: Areia, Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande . Em Areia o tema é “Frio Cachaça e Arte”. Confira a programação completa.

A programação conta com trilhas, passeio a cavalo e bicicleta, exposições e música na praça central, além da Oficina de Cachaça, com degustação das cachaças do Brejo. Uma das atrações do Caminhos do Frio em Areia é a cantora Lara Amélia (FOTO).

A abertura oficial está marcada para 19h desta segunda-feira, com uma cerimônia de homenagem às cidades por onde a rota cultural passa, com a Orquestra Vó Maria e Sexteto Potiguar. Já no primeiro dia setá aberta a vila de artesanato e gastronômica. O primeiro show acontece às 21h com a banda Voo Livre na praça pública.

Na terça-feira (4) a programação começa a partir das 9h, com oficinas de teatro, exposições de arte e dança. Na noite de terça-feira, por volta das 21h vão acontecer shows com a Banda Selma 03 e Forró da Morena.

Já na quarta-feira (5), vão acontecer oficinas de teatro, dança e arte. Um destaque é que um das oficinas de arte vai ser voltada para as crianças. Já na parte musical, os shows da noite ficam por conta de Rubão e Arrochados do Forró.

Na quinta-feira as oficinas de dança, arte e teatro vão continuar, mas outra novidade vai ser Areia a oficina Voz e Violão, com Rejane Ribeiro, Yan Caio; Luciana Gomes; e Apres da Orquestra Rural Vó Maria. Às 21h acontecem os shows de Frente Trovadora e Xote Jeito Manhoso.

Entrando já no fim de semana, Areia vai receber, na sexta-feira (7), ás 14h a Trilha de Jeep e Passeio a Cavalo. Os passeio saem do Rancho Nova Vida. Durante o dia também vão ocorrer as oficinas de dança, arte e teatro, além de oficinas de poemas. Na parte da noite haverá o lançamento do livro “40 anos no ar” com o repórter de Rede Globo, Francisco José. Os show da noite vai ser feito pelo cantor Tinho.

No sábado (8), a aventura começa às 8h com uma Trilha de Bike, saindo do Casarão José Rufino até o Rancho Nova Vida. Para quem prefere aventura a pé, às 9h vai começar uma trilha ecológica pela mata Pau dos Ferros. O grupo vai sair do restaurante Vó Maria. Também à 9h acontece uma oficina de cachaça com degustação, que segue até 11h, no restaurante O Berretão. No fim da tarde, às 17h já acontece o primeiro show com Forrozão Jeito Manhoso. Já às 22h acontece o show de Lara Amélia.