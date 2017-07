Dois jovens são achados mortos em cidades da região neste domingo

Crimes aconteceram em Cuitegi e em Duas Estradas. Nos dois casos as vítimas tinham 18 anos.

Dois jovens de 18 anos foram achados mortos em circunstâncias diferentes nas cidades de Cuitegi e Duas Estradas, no Agreste paraibano. Em um dos casos, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos do crime. No outro caso, além do jovem morto, outro ficou ferido.

O primeiro crime aconteceu na cidade de Cuitegi. Moradores da zona rural do município acharam o corpo da vítima com marcas de golpes de faca e acionaram a Polícia Militar. O corpo foi levado para perícia no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Guarabira.

Testemunhas contaram à polícia que os suspeitos fugiram de bicicleta e após rondas, a polícia identificou dois adolescentes como suspeitos do crime, que foram apreendidos em Alagoinha. A dupla foi levada para a delegacia de Guarabira, juntamente com os familiares, para prestar esclarecimentos. Ainda não se sabe as causas do crime.