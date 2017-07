Policiais do 4º BPM apreendem arma de fogo em Belém e Mulungu

Uma arma de fogo foi apreendida por policiai do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite deste sábado (1º), no Conjunto Novo III, na cidade de Belém. A guarnição do Destacamento, comandada pelo Sgt Ronaldo, recebeu uma solicitação para averiguar uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo a denúncia, um homem teria agredido a sua companheira e estaria ameaçando-a com uma espingarda do tipo soca soca. De imediato, a guarnição esteve no local e encontrou somente a vítima, uma vez que o acusado havia tinha tomado destino ignorado.

Em seguida, os policiais se dirigiram para o endereço da genitora do acusado e, após o consentimento dela, adentraram na residência e encontraram a referida arma de fogo, que foi aprendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil.

Em Mulungu – Um homem de 41 anos de idade foi preso no final da manhã deste sábado (1º), no Conjunto Achilles Leal, na cidade de Mulungu, acusado de posse ilegal de arma de uma espingarda soca soca. A prisão foi feita por policiais da guarnição local e também da guarnição do comandante da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Ten Danilo.

Os policiais realizavam rondas quando, ao passarem na frente de uma residência, perceberam que, ao visualizar a viatura, um homem teria jogado algo. Os militares solicitaram autorização do dono do imóvel para entrar e encontraram na sala um guarda-roupa, sobre o qual estava a arma. O acusado foi conduzido à delegacia.

HOMICÍDIO – Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM prenderam em flagrante o filho acusado de matar o pai, crime acontecido na manhã deste sábado, na residência dos dois, no Sítio Grotão, zona rural de Alagoa Grande.

O acusado tem problemas mentais e alegou que matou o pai porque teria sido agredido por ele. Ele foi preso logo após o crime, em um quarto por trás da residência, e não esboçou reação, de acordo com os policiais.

Assessoria/4º BPM