Resgate da cultura: Santa Rita sedia grande festival de quadrilhas juninas

Durante quatro dias, Santa Rita foi o palco principal para apresentações de quadrilhas juninas de todo o estado. O município sediou de 29 de junho a 02 de julho, na Praça do Povo, o IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas da Paraíba, uma festa grandiosa que atraiu mais de 40 mil pessoas e bateu recorde de público.

Neste domingo, último dia do evento, mais uma vez uma multidão esteve no local para assistir ao espetáculo das juninas e conhecer as campeãs do festival. Após intensa maratona de apresentações, um júri técnico qualificado, com experiência de outros grandes festivais nordestinos, anunciou as vencedoras: em primeiro lugar, a quadrilha Sanfona Branca, de João Pessoa; em segunda colocação, a Explosão Nordestina, de Santa Rita (que também venceu recentemente o Festival Santarritense de Quadrilhas Juninas), e, em terceiro lugar, a Lageiro Seco, também de João Pessoa.

Além de resgatar cultura e tradição, a festa também movimentou a economia do município. Mais de 90 comerciantes se cadastraram para a venda de comidas típicas, lanches e artesanato e comemoraram a oportunidade lançada pela Prefeitura Municipal. Foi o caso de Martino Bernardo, que elogiou a geração de renda. “Estamos tendo a chance maravilhosa de ganhar uma renda extra. Eu e todos os pequenos comerciantes estamos muito felizes por esta festa estar nos ajudando e a população em geral está encantada com a organização deste espetáculo que Santa Rita tanto precisava”, afirmou.

A artesã Vanda Martins também aprovou a realização do festival e destacou a oportunidade de renda e de divulgação do trabalho que desenvolve produzindo biscuits. “Pudemos comercializar nossos produtos e mostrar um trabalho que fazemos com muita dedicação. Tivemos também organização e segurança do começo ao fim da festa”, disse.

O festival teve ainda ilhas com trios de forró pé de serra e uma organização completa, que disponibilizou serviços de saúde, limpeza e segurança para os espectadores da festa.

