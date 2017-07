4° BPM está oferecendo atendimento em hipnoterapia para policiais

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) está oferecendo, no ambulatório médico do Batalhão, atendimento em hipnoterapia para os policiais militares. A hipnoterapia é uma método de abordagem terapêutica que auxilia as pessoas a lidar com problemas de ordem psicológica e psicossomática, usando como ferramenta principal a hipnose, como explica o Tenente Ícaro, responsável pelo atendimento. O policial possui formação nacional em hipnose clássica pelo Hipnose Institute e formação internacional em hipnose clínica pelo Hi-Brain Institute, ambos em Minas Gerais.

Atualmente, o oficial do 4º BPM está na sua segunda formação internacional pelo renomado Dave Elman Institute, dos Estados Unidos, em parceria com o Hi-Brain Institute, de Minas Gerais. Segundo o tenente, que resolveu implantar o serviço no ambulatório do Batalhão, diversos problemas podem ser tratados através da hipnoterapia, como tabagismo, alcoolismo e outros vícios, ansiedade, fobias, traumas, obsessões, depressão, estresse, insônia, entre outros.

A hipnoterapia é uma técnica milenar milenar e cientificamente comprovada, que proporciona ao paciente o acesso direto ao subconsciente, potencializando a eficácia terapêutica e aumentando consideravelmente o sucesso do tratamento do problema. A hipnoterapia também é ferramenta auxiliar/secundária em tratamentos médicos ou odontológicos, para a realização de anestesias a controle da dor.

Para marcar as consultas, abertas também a dependentes dos policiais, os policiais militares devem procurar o ambulatório médico do 4°BPM e falar com a Tenente Socorro ou o Sargento Paulo. O atendimento em hipnoterapia é oferecido todas as quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 9h.

Assessoria/4º BPM