Evento reúne 8 mil profissionais da beleza em João Pessoa

11º Encontro Paraibano da Beleza será realizado entre dias 15 e 17 de julho, no Centro de Convenções, em João Pessoa.

O maior evento do mercado da beleza na Paraíba vai reunir cerca de 8 mil profissionais do setor entre os dias 15 e 17 de julho, em João Pessoa. O 11º Encontro Paraibano da Beleza terá uma série de atividades, como palestras, aulas shows, workshops, oficinas técnicas, além da “Batalha dos Barbeiros”, “Campeonato de Unhas” e o I Congresso Paraibano de Negócios da Beleza. Esta edição contará com 127 estandes de distribuidores de produtos e serviços de todo o país. O evento será promovido no Centro de Convenções, em João Pessoa.

O setor da beleza é um dos que mais movimenta a economia no Estado. Segundo dados da Receita Federal, são mais de 7,6 mil empresas formais na Paraíba com atividades ligadas à atividades de lavagem, corte, penteado, tingimento e outros tratamentos do cabelo, serviços de barbearia, limpeza de pele, massagem facial, maquilagem, manicure e pedicure, depilação, estética e outros serviços de cuidados com a beleza.

De acordo com a coordenadora do evento e analista técnica do Sebrae Paraíba, Raquel Santos, a 11ª edição do Encontro Paraibano da Beleza está sendo preparada para atender às necessidades dos profissionais deste mercado. “Este ano estamos com uma programação repleta de atividades para as mais diversas áreas que compõem o segmento. O mercado da beleza está em plena expansão, por isso os empresários precisam estar antenados com as tendências e como fidelizar seus clientes. Os empreendedores precisam inovar e estar preparados para atender a um mercado cada vez mais exigente”, disse.

Ao longo de três dias, serão oferecidas mais de 30 atividades. Nesta edição, uma das novidades é o concurso “Batalha dos Barbeiros” nas categorias Tradicional, Desenho e Barba Express. Os melhores colocados nas três categorias disputarão a grande final. As inscrições para os interessados em participar do concurso podem ser feitas até o dia 14 de julho no site www.sympla.com.br/batalha-dos-barbeiros-joao-pessoa _141960

O I Congresso Paraibano de Negócios da Beleza acontece paralelamente ao evento, no dia 16 de julho, das 14h às 19h. A iniciativa é resultado da parceria do Sebrae e o Instituto Job e tem o objetivo de acelerar a gestão de negócios do segmento. O evento vai discutir temas como “Atitudes financeiras: Ações em tempo de crise”, “Pessoas X Sucesso: Inovação como Motivação”, “inbound Marketing”, “Carreira espetacular no mundo da beleza”, “Ouse mudar e venda mais” e “Segurança jurídica para os salões de beleza”. Até o dia 10 de julho, as inscrições, no site, custam R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa). Depois desta data, serão R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa).

Também está programado o II Campeonato Paraibano de Unhas, nos dias 16 e 17 de julho. O torneio irá premiar as profissionais em seis modalidades: Cutilagem Tradicional; Porcelana estrutura leito e ponta; Unhas artísticas com o tema: fauna e flora, nossas maiores riquezas; Fashion Nails Look; Estrutura em gel com francesinha permanente; e Alongamento de gel com tips. O valor é de R$ 50 em cada modalidade.

Para participar do evento, é preciso inscrever-se previamente no site do Sebrae Paraíba (www.sebraepb.com.br), onde também está a programação completa do evento. O ingresso para visitação custa R$ 10 e dá acesso aos três dias de evento para visitação a feira e palestras no palco principal. Os ingressos para os workshops custam R$ 50,00 e dão acesso aos três dias de evento para visitação a feira, palestras no palco principal e workshops.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2108.1265, 98899-9392 (Laudaci Maciel) e 99143-6239 (Raquel Santos). O 11º Encontro Paraibano da Beleza é uma realização do Sebrae e conta com o apoio da BioExtratus, Harmony, Anairana, Nova Distrimix, Mezso, Rafan Cosméticos e ECCO Fibras.

Programação – A programação do Encontro da Beleza vai abordar temas relevantes para quem trabalha no setor, como visagismo, colimetria, tendências de cortes e penteados, design de mechas e de sobrancelhas, tendências de maquiagem, unhas, tratamentos para gordura localizada e acne, entre outros.

O evento será aberto no sábado (15), às 15h, para credenciamento. A palestra de abertura será às 18h, com a artista e apresentadora de grandes feiras em todo o Brasil, Luly Fashion. No domingo (16), as atividades começam às 10h. No palco principal estão programadas as seguintes atividades: Tendências em cortes e penteados, com hairstylist do time artístico TaiffViss Douglas Moura (10h30 às 12h); Arte da Maquiagem, com Henrique Melo, um dos maquiadores mais requisitados e ecléticos do país (14h às 15h); e Tendência da Maquiagem RedCarpet – do tapete vermelho para o salão, com Kátia Freire, maquiadora profissional com mais de 16 anos de carreira, especializada no segmento fashion (16h às 17h).

Ainda no domingo estão programados os workshops: Atelier de Mechas Micronizadas (tendências de cores e cortes), com Katito, formado pelas academias Fernando Alves, Mariano Internacional, Sevem, LIongueras (Argentina); Tricologia Capilar, com Odeize, palestrante em nível nacional e internacional na formação de profissionais técnicos nas área de tricologia, fisiologia, colorimetria e química capilar com fundamentos de diagnósticos; Cortes Graduados e Técnicas de Fade, com o Barbeiro Caio Moral, especialista em corte graduado (disfarce ou degradê) e fade, cabeleireiro de algumas celebridades e jogadores de futebol e técnico da batalha dos barbeiros; Palestra Teórica de Fototerapia na Estética, com Henrique Trajano, presidente da empresa Eco Fibras; e Mitos e Verdades em Tratamentos Estéticos em Gestantes, com Anderson Nunes Queiroz, fisioterapeuta formado pela UFPB com especialização em Dermato-Funcional Gama Filho

Na segunda-feira (17), a partir das 10h30, no palco principal, acontecerão as palestras Penteados de Noivas, com Neiva Pena, formada em visagismo pela Universidade Cruzeiro do Sul, também fez cursos internacionais como colorimetria e cortes programados, na academia mahogany em Londres; Visagismo e Cortes, com Tony Morais, consultor, visagista e cabeleireiro com 22 anos de experiência na área da beleza; e ColorsSammation System, com Helena Almeida, gestora da itallian hairtech, conhecida nas principais feiras da beleza nacionais e internacionais.

A programação conta com os workshops: Visagismo – O Segredo das Linhas, com Angela Virginia, visagista e micropigmentadora graduada em estética e cosmetologia; Maderoterapia com Sal Amargo Detox, com Maria Viasus, terapeuta SPA, esteticista e cosmetóloga; Unha s- Tendências de Alongamento, com Deborah Manzoni, uma das maiores profissionais de acrílico no mundo; e Lei Salão Parceiro, com Marcelo Brito Maia, graduado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília e Ciências Contábeis pela UNEB, com pós-graduação em Direito Tributário e contabilidade gerencial.

Na área de estética, estão programados os workshops: Legalização dos Profissionais dos Salões de Beleza, com Simone Andrade e Angela Labanca, diretoras executivas da NTW contabilidade, especialistas em gestão financeira, auditoria e controladoria; Liposhock Turbo – Tratamento de Alto Impacto no Combate à Gordura Localizada, com Claudete Arruda, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional; e Peeling Ortomolecular- Tratamento Biológico Multiétnico Especializado para o Combate e Prevenção à Acne, com Joyce Rodrigues, farmacêutica bioquímica, pós-graduada e MBA em cosmetologia e mestre na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, diretora científica do Instituto Mezzo de cosmetologia e estética e fundadora do Instituto Joyce Rodrigues.

11º Encontro Paraibano da Beleza

Dias: 15, 16 e 17 de julho

Local: Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa.

Assessoria/Sebrae-PB