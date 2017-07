Inscrições abertas para o concurso da Princesa das Flores de Pilões

A Prefeitura Municipal de Pilões, através do Departamento de Cultura e Turismo, Secretarias de Desenvolvimento Social e Educação, iniciaram as inscrições para o Concurso da Princesa das Flores, na última segunda-feira (3). A realeza será eleita durante a realização da Rota Cultural Caminhos do Frio, em Pilões.

As interessadas em participar deverão comparecer pessoalmente na sede da Secretaria de Educação, na Rua Cônego Teodomiro. No ato da inscrição é necessário que as candidatas estejam munidas da seguinte documentação: RG, CPF e Comprovante de Residência. As inscrições serão gratuitas.

No dia 12 de julho se encerrarão as inscrições e como pré-requisito, as candidatas devem ter de 15 a 21 anos de idade, e residir no município de Pilões. Já, o concurso, acontecerá em 14 de julho, durante a 12ª edição dos Caminhos do Frio. As candidatas serão avaliadas os quesitos harmonia e beleza, elegância e simpatia. A premiação da princesa será divulgada no início do concurso.

A 12ª edição dos Caminhos do Frio acontecerá de 10 a 16 de julho. Para visualizar a programação, basta visitar o site do evento www.caminhosdofrio.com ou baixar o aplicativo que está disponível nos sistemas operacionais Android, IOS e Windows Phone.

