Na região: Grupo explode agência bancária

Um grupo explodiu a agência do Banco do Brasil de Caiçara, no Brejo paraibano, na madrugada desta quarta-feira (05). A ocorrência foi registrada pela polícia por volta das 4h da manhã.

De acordo com o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), a quadrilha, formada por 10 homens, chegou na cidade em três veículos, sendo uma Ranger branca, uma SW-4 e um Jeep.

Eles explodiram a agência e fugiram em seguida. Ainda não se sabe a quantia que foi levada. A Polícia faz buscas na região para prender os suspeitos.

MaisPB