Policiais do 4º BPM prendem acusado de furtos em Guarabira

Um homem de 37 anos de idade foi preso por policiais do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na tarde desta segunda-feira (3), no bairro do Rosário, em Guarabira, acusado de furto. Na residência dele foram encontradas duas baterias que tinham sido furtados de veículos no domingo (2).

De acordo com os policiais militares, o homem preso e outras pessoas, já identificadas, são responsáveis por outros furtos de baterias de veículos, especialmente de caminhões e ônibus, que os proprietários deixavam estacionados nas ruas.

Os furtos das duas baterias encontradas aconteceram no domingo e só foram percebidos pelos proprietários na manhã da segunda. Logo depois de darem início às diligências, os policiais chegaram até o acusado, que confirmou a participação de outras pessoas nos furtos.

O material apreendido e o preso foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

Assessoria/4º BPM