Preso acusado de matar adolescente em Cuitegi

O acusado de matar um adolescente de 17 anos de idade na tarde do último domingo (2), em Cuitegi, foi preso ainda em flagrante por policiais militares e civis nesta segunda-feira (3), no Sítio Gameleira, zona rural da cidade. Ele e outro acusado de participação no assassinato, um adolescente de 16 anos, que foi identificado mas está foragido, teriam praticado o crime e levado duas bicicletas da vítima e de uns amigos dele, que conseguiram fugir.

O homem preso, que tem 22 anos de idade, disse em depoimento que o motivo do crime praticado por ele teria sido uma rixa com a vítima, que teria tentado matá-lo alguns anos atrás e que o adolescente que estava com ele teria levado as bicicletas.

Logo após o crime, policiais do Núcleo de Inteligência e da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), além do GTE (Grupo Tático Especial) da Policia Civil deram início às diligências e localizaram os dois adolescentes que estavam com a vítima antes dela ser assassinada.

De posse das informações, os policiais, com o apoio da guarnição do Destacamento de Cuitegi, comandada pelo Sgt Djevaldo, conseguiram localizar um dos envolvidos, que confessou a participação no crime e apontou o nome do adolescente, que não foi localizado.

O acusado preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de latrocínio. As bicicletas que tinham sido levadas foram recuperadas e entregues na delegacia.

Assessoria/4º BPM