Proerd do 4º BPM realiza formatura de 136 alunos do CENSL em Guarabira

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou, na semana passada, na cidade de Guarabira, a formatura de 136 alunos do Centro Educacional Nossa Senhora da Luz. Quatro turmas do ensino fundamental e série iniciais, em um total de 78 alunos e que tiveram como instrutora a Sd Iara, participaram da solenidade no horário da manhã.

No horário da tarde, a formatura foi dos 58 alunos do 5º ano do turno da manhã, que apresentaram uma peça teatral sobre os temas discutidos durante o Proerd e tiveram como instrutores foram a Cap Carla e o Sd F. Gomes. Nas solenidades aconteceram entrega de certificados e brindes às melhores redações escritas pelos alunos, além da participação do leão Dare, o mascote do Proerd.

O Proerd é um programa educativo desenvolvido e aplicado pela Polícia Militar nas escolas, com a finalidade de promover a integração entre a polícia, a escola e a família, para juntos enfrentarem a problemática das drogas e da violência.

Assessoria