Funesc leva show de Chico Limeira a Areia em parceria com o Caminhos do Frio

O cantor e compositor Chico Limeira é a atração de julho do projeto Music From Paraíba, que neste mês faz um passeio ao município de Areia em parceria com a rota cultural Caminhos do Frio. O show acontece neste sábado (8), às 20h30, na Praça Central da cidade. O acesso ao evento é gratuito.

Nascido em João Pessoa, em 1986, Chico Limeira canta e compõe desde a adolescência. Aos 12 anos entrou no Departamento de Música da UFPB (curso de extensão) para estudar percussão e teoria. Mais tarde, em 2005, participou da formação do grupo Sala de Reboco (Operário do Samba, 2005), no qual atuou como contrabaixista.

Já participou de outros projetos sonoros como o Sonora Samba Groove (Gentileza, 2012/Amassar a lataria, 2013) e A Troça Harmônica (A Troça Harmônica, 2015) e o Trem das Onze, brincadeira boa que começou em 2009 (com seus irmãos Tibério e Regina e vários músicos que foram chegando). “O trem me libertou da travação do microfone, me deu várias aulas de harmonia, me provocou algumas pesquisas importantíssimas nas minhas orientações (João Nogueira e Paulo César Pinheiro representam isso) e me disse que o samba me persegue”, diz o músico em seu texto de apresentação.

Chico Limeira vem se preparando para o lançamento de seu primeiro disco solo produzido no estúdio Mutuca, em João Pessoa. São nove canções autorais. A masterização foi feita na Reco-Head, em São Paulo, e tem o projeto gráfico assinado por Seu Pereira.

Sobre o projeto – Music From Paraíba é um projeto de divulgação da música dos artistas paraibanos no Brasil e no exterior. Na sua segunda edição, o projeto traz 71 músicas de artistas paraibanos ou radicados no estado. As faixas estão distribuídas em quatro CDs organizados em um box que lembra o formato capa de LP de vinil com arte assinada pelo designer Silvio Sá. Para a terceira edição, foram selecionadas 50 canções de 50 artistas diferentes.

Na coletânea, há representantes de diversos gêneros como rock, forró, samba, música eletrônica, jazz, música instrumental, funk, blues, reggae, brega, entre outros. Ao longo do ano, é realizada uma temporada de shows com artistas contemplados na coletânea. Os shows são realizados uma vez por mês e, além de João Pessoa, o projeto percorre municípios do interior da Paraíba, a exemplo de Campina Grande, Cajazeiras, entre outros. O projeto é uma realização do Governo do Estado por meio da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e conta com apoio da empresa Cerâmica Elizabeth. A terceira edição conta com 50 músicas e os artistas contemplados receberão os discos no show do próximo dia 21.

Serviço: Music From Paraíba – Especial Caminhos do Frio – julho

Artista: Chico Limeira

Data: 8 de julho, 20h30

Cidade: Areia

Local: Praça Central

Acesso: gratuito