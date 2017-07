Correios de Mari é assaltado mais uma vez; Polícia Militar prende um acusado

Os correios da cidade de Mari, localizada na Mata Paraibana, foi alvo de mais u m assalto na manhã desta sexta-feira,07. Segundo informações da Polícia Militar, através do comandante do pelotão Tenente Lucenildo, três homens chegaram aos Correios e anunciaram o assalto e levaram uma quantia não divulgada.

De acordo com populares, no momento do assalto, havia muita gente na rua, inclusive numa agência bancária que fica próxima aos Correios, o que causou um grande alvoroço na multidão.

De imediato, a polícia foi acionada e sob o comando do tenente Lucenildo prendeu um dos acusados do crime. “Já prendemos um dos meliantes, que inclusive é de Mari e os outros dois temos fotos e já estamos em diligência para prendê-los”, disse o comandante do pelotão de Polícia Militar de Mari.

Com o OFarolpb.com