Policiais do 4º BPM agem rápido e prendem em flagrante acusado de tentativa de homicídio em Mulungu

Um homem foi preso por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desta quinta-feira (6), logo depois de tentar matar outro a tiros, na cidade de Mulungu. A prisão do acusado, que tem 35 anos de idade, foi feita por policiais da Rádio Patrulha de Mulungu, comandada pelo Sargento J. Paulo, juntamente com a guarnição de Alagoinha, sob o comando do Sargento Assis.

Os policiais deram início às diligências depois de um telefonema anônimo de que acabara de acontecer uma tentativa de homicídio e, ao fazerem contato com a vítima, ela informou o nome do acusado.

Os militares localizaram e prenderam o homem, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Assessoria/4º BPM