Operação ‘Voo Livre’ liberta 143 pássaros apreendidos na feira de Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do Pelotão Ambiental, além de fiscais da Sudema, deflagraram na manhã deste sábado (8), na feira da cidade de Guarabira, a operação ‘Voo Livre’, que resultou na libertação de 143 pássaros que estavam sendo comercializados de forma ilegal e na apreensão das gaiolas.

Seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde foram lavrados TCO (Termos Circunstanciados de Ocorrência), e aplicadas multas em um valor total de R$ 43.500. A operação, realizada de forma conjunta, visa coibir o comércio ilegal de pássaros nativos.

A ‘Voo Livre’ foi coordenada pelo Tenente Dornelas, do Pelotão Ambiental, e pelo Asp Diniz, CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade do 4º BPM. Também participaram policiais do Núcleo de Inteligência e da Rádio Patrulha do 4º BPM.

De acordo com informações policiais, foram apreendidos espécimes de galos de Campina, azulões, gaturões, bigodes, coleiras, caboclinhos, entre outros. As aves serão encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para que sejam avaliadas se elas podem ser devolvidas à natureza.

Assessoria/4º BPM