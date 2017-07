4º BPM garante policiamento no encerramento dos festejos de São Pedro de Belém

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou, sob os comandos do major Ferreira e do capitão Leite, o policiamento no encerramento da festa de São Pedro de Belém, que começou na noite de sábado (8) e se estendeu até a manhã deste domingo (9), sem o registro de ocorrências de gravidade na área do evento. Um grande público vindo de toda a região do Brejo esteve presente à última noite do São Pedro de Belém, que teve shows de Alcymar Monteiro e Sirano e Sirino.

Na área do evento, apenas uma pessoa foi detida acusada do roubo de um aparelho de telefone celular, que foi recuperado pelos policiais de Belém, cidade que sedia a 3ª Companhia do 4º BPM. A guarnição comandada pelo Cap Leite, Cb Amaral, Sd Frazão e Sd Mendonça realizava patrulhamentos nos arredores do local da festa quando se deparou com um homem correndo em atitude suspeita.

Os policiais iniciaram a perseguição e então observaram que ele arremessou um objeto em cima do telhado de uma barraca. Ao conseguirem abordá-lo, os militares verificaram que o objeto jogado sobre a barraca tinha sido o aparelho de telefone celular que ele tinha roubado da vítima. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria