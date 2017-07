Homens são presos por policiais do 4º BPM acusados de violência doméstica e desacato

Dois homens foram presos em flagrante por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite deste domingo (9), nas cidades de Belém e Guarabira. Um deles, acusado de violência doméstica ao ameaçar de morte a ex-companheira e a mãe dela e o outro, por embriaguez, desordem, desobediência, desacato, resistência e lesão corporal contra os policiais.

No bairro Esplanada, em Guarabira, a guarnição comandada pelo Cb Wellington foi atender a uma ocorrência de embriaguez e desordem e, ao chegar ao local, manteve contato com o solicitante, que informou que o acusado, embriagado, teria atirado uma lata de cerveja na sua direção e por pouco não chegou a atingi-lo.

Quando os policiais foram realizar a busca pessoal no acusado, ele desobedeceu à ordem dos policiais e tentou adentrar em uma residência, mas foi impedido pela guarnição. Neste momento, ele passou a reagir, atingindo o Sd Jefferson com um soco no nariz e o Cb Wellington com um chute de raspão no rosto.

A guarnição, com o apoio da Força Tática comandada pelo Cb Fernando e utilizando-se dos meios necessários, conseguiu conter o acusado, que passou a desacatar a guarnição com palavras de calão. Ele foi preso e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por embriaguez, desordem, desobediência, desacato, resistência e lesão corporal.

No centro de Belém, sede da 3ª Companhia, a guarnição comandada pelo Sgt Dinarte foi solicitada por uma mulher que relatou que estava na casa de sua mãe, quando o seu ex-companheiro ficou na frente da residência e passou a proferir ameaças de morte contra ela e sua mãe.

A guarnição foi até o local e constatou a veracidade da denúncia, inclusive a vítima informou que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e fazia constantes ameaças de morte. Ele foi preso e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica.

Assessoria/4º BPM