Policiais do 4º BPM prendem em Guarabira acusado de homicídio com moto furtada

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, na tarde deste domingo (9), no Conjunto Nossa Senhora Aparecida, em Guarabira, um homem de 31 anos de idade acusado de furtar, poucos minutos antes, uma motocicleta no centro da cidade. Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio praticado contra o padrasto em 2015, na cidade de Belém.

A informação do furto de uma Honda CBR 250, de cor azul e placa OXO 5766 de Pirpirituba-PB, no centro da cidade, chegou aos policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM. Eles visualizaram um homem empurrando uma moto com as mesmas características da que tinha sido furtada e solicitaram apoio do Copom, que enviou a guarnição comandada pelo Cb Amaral, que localizou o acusado de posse do veículo.

Após consulta do nome do acusado no Banco Nacional de Mandados, foi constatado que havia contra ele o mandado de prisão. O homem preso e a moto foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria/4º BPM