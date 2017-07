Beleza aquece economia paraibana

11ª Feira Paraibana da Beleza vai discutir o mercado e as tendências de beleza nos dias 15 a 17 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa.

O setor da beleza é um dos que mais cresce na Paraíba. Em sete anos, o número de empresas formalizadas que atuam neste segmento saltou de 988, em 2010, para 7.684, em 2017, de acordo com dados da Receita Federal. Um crescimento na ordem de quase 700%. Para discutir o mercado e as tendências de beleza para os próximos meses, o Sebrae Paraíba promove a 11ª Feira Paraibana da Beleza, nos próximo dias 15 a 17 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Considerado o maior evento do setor no Estado, a Feira vai promover palestras, aulas shows, workshops, oficinas técnicas, além da “Batalha dos Barbeiros”, “Campeonato de Unhas” e o I Congresso Paraibano de Negócios da Beleza. Esta edição contará com 127 estandes de distribuidores de produtos e serviços de todo o país, que irão apresentar os mais recentes lançamentos do mercado nas áreas de tratamentos do cabelo, barbearia, limpeza de pele, massagem facial, maquilagem, manicure e pedicure, depilação, estética e outros serviços de cuidados com a beleza.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 8 mil profissionais de todo o Estado ao longo do três dias do evento. “Estamos com uma programação repleta de atividades para as mais diversas áreas que compõem o segmento. O mercado da beleza está em plena expansão, por isso os empresários precisam estar antenados com as tendências e como fidelizar seus clientes. Os empreendedores precisam inovar e estar preparados para atender a um mercado cada vez mais exigente”, disse.

Para participar, é preciso inscrever-se previamente no site do Sebrae Paraíba (www.sebraepb.com.br), onde também está a programação completa do evento. O ingresso para visitação custa R$ 10 e dá acesso aos três dias de evento para visitação a feira e palestras no palco principal. Os ingressos para os workshops custam R$ 50,00 e dão acesso aos três dias de evento para visitação a feira, palestras no palco principal e workshops.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2108.1265, 98899-9392 (Laudaci Maciel) e 99143-6239 (Raquel Santos). A 11ª Feira Paraibana da Beleza é uma realização do Sebrae e conta com o apoio da BioExtratus, Harmony, Anairana, Nova Distrimix, Mezso, Rafan Cosméticos e ECCO Fibras. Mais informações: www.sebraepb.com.br.

Programação

A programação do Encontro da Beleza vai abordar temas relevantes para quem trabalha no setor, como visagismo, colimetria, tendências de cortes e penteados, design de mechas e de sobrancelhas, tendências de maquiagem, unhas, tratamentos para gordura localizada e acne, entre outros. Ao longo de três dias, serão oferecidas mais de 30 atividades. Nesta edição, uma das novidades é o concurso “Batalha dos Barbeiros” nas categorias Tradicional, Desenho e Barba Express. Os melhores colocados nas três categorias disputarão a grande final. As inscrições para os interessados em participar do concurso podem ser feitas até o dia 14 de julho no site www.sympla.com.br/batalha-dos-barbeiros-joao-pessoa _141960.

O I Congresso Paraibano de Negócios da Beleza acontece paralelamente ao evento, no dia 16 de julho, das 14h às 19h. A iniciativa é resultado da parceria do Sebrae e o Instituto Job e tem o objetivo de acelerar a gestão de negócios do segmento. O evento vai discutir temas como “Atitudes financeiras: Ações em tempo de crise”, “Pessoas X Sucesso: Inovação como Motivação”, “inbound Marketing”, “Carreira espetacular no mundo da beleza”, “Ouse mudar e venda mais” e “Segurança jurídica para os salões de beleza”. Até o dia 10 de julho, as inscrições, no site, custam R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa). Depois desta data, serão R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa).

Também está programado o II Campeonato Paraibano de Unhas, nos dias 16 e 17 de julho. O torneio irá premiar as profissionais em seis modalidades: Cutilagem Tradicional; Porcelana estrutura leito e ponta; Unhas artísticas com o tema: fauna e flora, nossas maiores riquezas; Fashion Nails Look; Estrutura em gel com francesinha permanente; e Alongamento de gel com tips. O valor é de R$ 50 em cada modalidade.

11ª Feira Paraibana da Beleza

Dias: 15, 16 e 17 de julho

Local: Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa.

Assessoria/Sebrae-PB