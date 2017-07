Policiais do 4º BPM apreendem motos com restrição de roubo e placa adulterada em Pilões

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreenderam, no início da madrugada desta terça-feira (11), na cidade de Pilões, durante o trabalho de policiamento do “Caminhos do Frio”, uma moto roubada e outra com a placa adulterada. A guarnição do subcomandante, major Guimarães, e do Destacamento local, solicitou ao Copom que checasse o chassi de uma motocicleta que estava sem a placa.

Ao fazerem a consulta pelo chassi, os policiais constataram que a moto possuía restrição de roubo ou furto. A moto Honda CG 125 Fan, de cor preta, cuja placa foi identificada com sendo MNX 8834, de Santa Rita-PB, foi apreendida e encaminhada pelos militares para a delegacia de Polícia Civil.

Ao consultarem outra moto, os policiais verificaram que ela apresentava características diferentes entre a placa e o veículo. O proprietário foi localizado, mas não apresentou a documentação e a moto, uma Honda CG 150 cor vermelha, placa NVZ de Aparecida de Goiânia-GO, foi apreendida. O proprietário também foi conduzido à delegacia.

DUAS ESTRADAS – Na segunda-feira (10), no centro da cidade, a guarnição do Destacamento, comandada pelo Sgt Edjelson, foi informada que um homem havia ameaçado algumas pessoas com uma faca peixeira, danificou um veículo e ainda praticou outras desordens em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a denúncia e prenderam o acusado, que foi autuado em flagrante por ameaça, dano e desordem em via pública.

Assessoria/4º BPM