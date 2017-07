Sede do Projeto “Mãos Que Ajudam” é inaugurado em Guarabira. Veja fotos!

No último dia 7 de julho de 2017, foi inaugurado a sede do projeto “Mãos Que Ajudam” na Rua Josué Pimentel, 29, Bela Vista, Guarabira-PB. Na sede foi instalado o Brechó Solidário onde reúne diversos produtos para venda como: camisas, vestidos, calças, acessórios, sapatos, sandálias, além de outros produtos. Os valores são destinados para auxiliar as mulheres diagnosticadas com câncer, de Guarabira.

Na ocasião estiveram presentes o vice-prefeito de Guarabira Marcos Diôgo, a presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Neide de Teotônio, vereadora Michelle Paulino, Joseane da Aconte, além de outras personalidades locais. Confira nas fotos a seguir como foi a inauguração.

Sobre o Projeto Mãos Que Ajudam – Visa auxiliar no tratamento de saúde de mulheres com doenças de diversos tipos de câncer como o câncer de Mama e Colo de Útero, pois são os mais diagnosticados nas mulheres.

Do brejo.com