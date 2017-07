Cantora Lexa participa de evento beneficente neste dia 14 em Guarabira

A Cantora Lexa virá á Rainha do Brejo Paraibano junto com sua irmã Wenny Isa modelo mirim e sua Mãe e empresária Darlin Ferrattry, gravar um comercial de uma loja de Brinquedos para dia das crianças, e a convite do empresário e amigo Arley Ramalho fará uma apresentação em um evento beneficente em comemoração aos 20 anos da sua loja, onde toda Renda será revertida em brinquedos e doada à 100 crianças, filhos de catadores e recicladores de lixo do bairro do Mutirão aqui na cidade de Guarabira.

“Quando a Mãe da Lexa me falou que iria vir gravar um comercial pra mim eu fiquei muito emocionado, e para retribuir todo esse carinho procurei uma maneira de ajudar crianças carentes, e foi quando tive a idéia da festa SOLIDÁRIA, já que esse ano comemoramos 20 anos no comércio de Guarabira, e a Lexa topou. Sou muito grato ao povo da minha cidade e região e graças a Deus tenho amigos que irão me ajudar para que esse evento seja um sucesso. Pois a festa será toda doada por amigos e empresários.” Disse o empresário Arley Ramalho.

Também a sócia-proprietária da loja, Iara Ramalho disse “Temos que retribuir tudo o que conquistamos até hoje nesses 20 anos, e não é melhor do que realizar o sonho de uma criança.”

Para abrilhantar mais a noite, teremos o cantor da terra Edu Lima que também abraçou o projeto e fará uma homenagem para a cantora.

LEXA hoje é uma das cantoras POP NACIONAL que mais cresce no meio artístico. Ela será uma das participantes da segunda temporada do Reality DANCE BRASIL apresentado pela XUXA na RecordTV. Suas músicas estão entre as 15 mais mais executadas nas plataforma DIGITAIS. E seus vídeos somam mais de 200 milhões de visualizações.

LOCAL MAISON D’MEL LAGUNA

DATA: 14/07

HORA: 19:00

VALOR: 30,00 INDIVIDUAL

120,00 MESA PARA 4 PESSOAS

INGRESSOS: AXAKY PRESENTES CENTRO E SHOPPING CIDADE LUZ.