IAPM Guarabira tem contas de 2013 aprovadas pelo TCE

Na manhã desta terça-feira (11/7), o Instituto de Assistência e Previdência Municipal de Guarabira, teve as contas referentes ao exercício de 2013 aprovadas pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB. Inicialmente foram julgadas e também aprovadas, neste ano de 2017, as contas de 2014 no dia 09/05, e as contas de 2015 no dia 23/05, respectivamente.

Nas redes sociais o presidente do instituto, Jeremias Cavalcanti comemorou, ao tempo em que agradeceu a sua equipe de trabalho, e ao prefeito Zenóbio Toscano pela confiança nele depositada.

– Somos intensamente gratos pela confiança do prefeito Zenóbio e pela nossa brilhante equipe de trabalho. Divido com minha equipe e com todos vocês a alegria de ter meu terceiro julgamento de contas públicas aprovado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Hoje, tivemos a aprovação referente ao Exercício de 2013. Mais uma vez cumpro meu dever de Servidor Público, com a consciência tranquila e com aprovação do órgão fiscalizador estadual – comemorou Jeremias.

Ainda, segundo Cavalcanti, ao receber a direção do IAPM em 2013, o patrimônio do instituto era de R$ 18.060.533,54 (dezoito milhões, sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Em junho de 2017 esse montante mais que duplicou; elevando-se ao valor de R$ 42.997.116,47 (quarenta e dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e sete centavos).

Jeremias assumiu o gerenciamento do IAPM de 2013 a 2016, no mandato anterior do prefeito Zenóbio; sendo reconduzido ao cargo no mandato atual de Toscano – em janeiro de 2017.

Codecom