Prefeitura de Araçagi adere à Redesim e facilita abertura de empresas

O prefeito de Araçagi, Murílio Nunes (PSB), assinou, nesta segunda-feira (10), o Termo de Adesão à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Com isso, o município, em breve, colocará à disposição do empresariado local o sistema informatizado criado com o objetivo de facilitar a vida dos empresários, desburocratizando o processo de abertura, alteração e baixa de empresas.

O sistema Redesim é uma ferramenta eletrônica que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de sociedades empresárias em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando rotinas e reduzindo drasticamente a burocracia. O principal objetivo do sistema é a simplificação, agilidade e tempestividade, no processo de criação de empresas. A Redesim atua na integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa das empresas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada via internet.