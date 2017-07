Técnicos da UEPB suspendem greve e retornam ao trabalho segunda-feira

A greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual da Paraíba foi suspensa após assembleia da categoria realizada na manhã desta terça-feira (11), no auditório do Centro de Psicologia da instituição. O movimento já durava cerca de dois meses e os trabalhos voltam ao normal na segunda-feira (17). A suspensão é válida até o dia 11 de agosto.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba (SINTESPB), Fernando Borges, a suspensão atende a uma solicitação feita pelo Governo do Estado para que haja diálogo com a categoria.