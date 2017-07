Polícias Militar e Civil prendem três e apreendem droga dentro de palhaço de pelúcia em Pilõezinhos

Dois homens e uma mulher foram presos por policiais militares e civis nesta quarta-feira (12), nas cidades de Guarabira e Pilõezinhos, acusados de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e associação criminosa. Com eles foram apreendidos 5,450 g de uma substância semelhante à maconha, sendo 450g dentro de um palhaço de pelúcia do personagem infantil Patatá, 14 munições calibre 380, duas balanças de precisão e um caderno de anotações com informações sobre a distribuição da droga.

Os policiais do Núcleo de Inteligência e da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), além de policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial), coordenados pelo delegado Hugo Lucena, realizavam rondas em Guarabira, na rodovia que dá acesso a Pilõezinhos, quando visualizaram um motociclista em atitude suspeita. Ao fazerem a abordagem, encontraram com ele, dentro de um saco plástico e divididos em cinco tabletes, 5kg de uma substância semelhante à maconha.

O homem de 41 anos de idade, que se identificou como mototaxista, disse que tinha pego a droga em Pilõezinhos e levou os policiais até a residência. Com a chegada dos policiais, dois homens conseguiram fugir e um deles foi alcançado no quintal e preso. Ele, que tem 21 anos, portava o palhaço de pelúcia que continha a droga no interior, embalada em nove papelotes de aproximadamente 50 g cada, e uma sacola plástica contendo o caderno com anotações, dez munições e uma balança.

O dono da residência conseguiu fugir, mas a esposa dele autorizou a entrada dos policiais. No local foram encontradas quatro munições, uma balança de precisão e uma câmera de vigilância, além de uma moto que seria utilizada para a entrega da droga.

Os três foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A mulher, de 23 anos de idade, e o mototaxista também foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e os quatro, incluindo o que fugiu mas já foi identificado, por associação criminosa.

Apesar das diligências, o homem que fugiu não foi localizado e, de acordo com os policiais, ele já responde por roubo e tem envolvimento com o tráfico de drogas na região.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM