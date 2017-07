Professores da UEPB decidem suspender a greve e aulas serão retomadas na próxima segunda, dia 17

Em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (13), os professores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) decidiram suspender a greve da categoria e retornar às atividades na próxima segunda-feira (17). A suspensão da greve contou com 58 votos a favor, 16 contra e duas abstenções. Com esta decisão, as atividades acadêmicas voltam a ser desenvolvidas segunda-feira para conclusão do período letivo 2016/2.

A decisão dos docentes em suspender a greve foi recebida pela Administração Central como uma atitude de maturidade democrática. “A Reitoria expressa o reconhecimento pela maturidade democrática, pelo compromisso social e educacional dos professores e até pelo novo cenário político que se configura. Nunca deixamos de acreditar na força do diálogo e por isso insistimos de forma exaustiva em reuniões com Comando de Greve, com direção da ADUEPB, com direção do Sindicato dos Técnicos Administrativos, com o DCE. Todas as reuniões com presença dos diversos segmentos, inclusive com tomada de decisões. Em nenhum momento a Reitoria tomou decisões isoladas. Nos propomos a dialogar, a pactuar assuntos institucionais e acreditamos que a partir desta decisão a normalidade acadêmica volte”, destacou o reitor em exercício, professor Flávio Romero.

Professor Flávio salientou que o retorno das atividades acadêmicas encontrará dificuldades decorrentes dos 90 dias de paralisação, com readequação de calendário e outros pontos a serem observados, e tendo em vista que um número significativo de alunos é de outras cidades e até de outros estados, ele apela aos professores que, na primeira semana de retomada das aulas, fosse evitada a aplicação de avaliações e houvesse certa tolerância com relação às presenças dos alunos. “Logicamente respeitamos o poder de cátedra de cada professor, mas apelamos nesse sentido para que os alunos, que já foram bastante prejudicados com a greve, não sofram mais prejuízos nesse retorno, pois muitos são de fora e o deslocamento para a volta às aulas requer um mínimo de planejamento”, frisou o reitor em exercício.

Com a volta as aulas, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) apresentará ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), já na próxima semana, uma proposta de novo Calendário Acadêmico, com a indicação de término do período letivo 2016.2 no dia 12 de agosto, exames de reposição e final entre os dias 14 e 19 de agosto, com prazo final para digitação de notas no dia 20 do do mesmo mês, matrículas entre os dias 21 e 26 de agosto e início do período letivo 2017.1 no dia 28 de agosto.

Assessoria