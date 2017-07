Agevisa ressalta importância da Rota ‘Caminhos do Frio’ e recomenda cuidados com alimentação

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária dedicou a edição do Momento Agevisa desta semana à Rota Cultural “Caminhos do Frio” (realizada na região da Serra da Borborema paraibana no período de 03 de julho a 03 de setembro de 2017) e aos cuidados que devem ser tomados pelos turistas e moradores das cidades envolvidas no projeto com os alimentos comercializados e consumidos durante o evento, seja nos bares e restaurantes ou nas barracas de rua.

Durante o programa, que vai ao ar dentro da programação do Jornal Estadual da Rádio Tabajara, a diretora-geral da Agevisa/PB, Maria Eunice Kehrle dos Guimarães, observou que o projeto “Caminhos do Frio” oferece aos participantes uma programação diversificada que inclui teatro, dança, exposições, oficinas, caminhadas em trilhas ecológicas, passeio a cavalo e de bicicleta, corrida de jegue, visitas a pontos turísticos, shows musicais com artistas nacionais e regionais e muita comida regional. E tudo isso num “friozinho” médio de 12 graus proporcionado pela altitude da região, que fica localizada a 550 metros acima do nível do mar.

“Pelas características do evento e pela extrema beleza da região, muitas pessoas acabam exagerando no consumo de bebidas e comidas sem se preocupar com as condições de higiene, acondicionamento e manuseio das mesmas, fato que às coloca em situação de risco, daí porque a nossa preocupação no sentido de alertar para a importância do cuidado permanente com a saúde”, enfatizou Maria Eunice.

Para evitar problemas, ela disse que as pessoas devem observar as condições de higiene dos locais onde os alimentos são vendidos; as formas de acondicionamento dos mesmos; as condições de limpeza e vestimenta dos vendedores, e (de forma bem especial) o aspecto dos próprios alimentos, que devem se apresentar saudáveis e em perfeitas condições de consumo.

Tomados os devidos cuidados, que devem incluir também vestimentas especiais (como agasalhos, por exemplo), Maria Eunice disse que as pessoas devem aproveitar bem a Rota Cultural “Caminhos do Frio”, que anualmente reúne na Serra da Borborema milhares de turistas vindos de várias partes do País e também do exterior.

Nove municípios – Realizada sempre nos finais de semana, a programação da Rota Cultural “Caminhos do Frio” inclui nove cidades da região do Brejo paraibano, que são: Areia, Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande. Nesse roteiro, os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto o universo e a história dos escravos e senhores de engenhos que viveram na região; a cultura da produção cachaça e da rapadura, além de dispor de muitas outras atrações, com destaque para a culinária regional.

A Rota Cultural “Caminhos do Frio” é uma promoção do Fórum Regional de Turismo Sustentável do Brejo Paraibano. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Fundação Espaço Cultural José Lins do Rêgo (Funesc), e também das prefeituras dos Municípios incluídos no roteiro.

Secom-PB