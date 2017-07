Empreender-PB vai realizar feiras de empreendedorismo em Bananeiras e mais três municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva do Empreendedorismo/Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, realiza, a partir do dia 28 deste mês, a primeira edição da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba (Fenemp), com a participação de 200 empreendedores, selecionados por meio de Edital de Chamamento Público.

Comercialização e cursos de capacitação serão algumas das atrações do evento, que ocorrerá nas cidades de João Pessoa, São Bento, Bananeiras e Monteiro.

Desde a criação, em 2011, o Programa de Apoio ao Empreendedorismo da Paraíba (Empreender-PB) realizou mais de 21 mil contratos de microcrédito, com investimentos superiores a R$ 120 milhões na economia paraibana.

Atualmente, o Empreender-PB conta com 12 linhas de crédito, atendendo ainda mais os objetivos do programa, considerado um dos maiores de geração e renda do Governo do Estado.

A secretária Executiva do Empreendedorismo, Amanda Rodrigues, destacou a importância da primeira edição da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba.

“Esse evento é um marco, e que vem selar todo o trabalho desenvolvimento pelo Empreender desde 2011. Ao longo desse período, já são mais de R$ 120 milhões investidos na economia paraibana, gerando ocupação e renda”, afirmou.

Ainda de acordo com Amanda Rodrigues, a Fenamp será um espaço onde os empreendedores poderão comercializar e compartilhar experiências bem-sucedidas.

“É um espaço apropriado, idealizado justamente para esse tipo de negócio. Teremos ainda grandes parceiros para esclarecer dúvidas tanto dos empreendedores quanto de quem deseja empreender, a exemplo da Receita Federal, Receita Estadual, Sebrae e Procon-PB”, ressaltou.

Programação – A primeira cidade a receber a Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba será João Pessoa, de 28 a 30 de julho, no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Em seguida, a Fenamp ocorrerá em São Bento, Sertão paraibano, de 6 a 9 de setembro, no Shopping das Redes.

Já de 13 a 15 de outubro, o município contemplado será o de Bananeiras, na região do Brejo, no Ginásio Ramalhão.

A última feira da edição 2017 da Fenamp será realizada em Monteiro, de 24 a 26 de novembro, na Praça João Pessoa.

Além dos cursos de capacitação e da troca de experiência entre negócios de sucesso, o público contará com várias atrações culturais. Entre as palestras ministradas, estão:

– A Importância da Formalidade;

– Motivação para Empreender;

– O Poder das Mídias Digitais na Divulgação do Seu Produto.

