Programação do Caminhos do Frio em Pilões com trilhas

A programação da “Rota Cultural Caminhos do Frio” chegou à cidade de Pilões, no Agreste paraibano. O evento segue até 3 de setembro e ainda vai passar pelas cidades de Remígio, Solânea, Serraria, Bananeiras, Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande. Em Pilões, o tema é “Flores, Cultura e Arte”, e a programação tem atividades de aventura ecológica, programação religiosa, oficinas e shows, com destaque para Cezzinha e Os 3 do Xamego.

A abertura oficial no município aconteceu às 20h, na Praça João Pessoa, com a apresentação dos grupos culturais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), seguido do show de Pagode MPB. Pela manhã, foi aberta a oficina de dança holística, com Mariana Uchôa, que aconteceu até esta quarta-feira (12). Durante a semana, acontece também o projeto “Terça Cultural”, com feira de artesanato e gastronomia.

Nesta terça-feira (11), às 6h, aconteceu um passeio ciclístico até a Cachoeira Ouricuri, que fica em um trecho de floresta com resquício de mata atlântica. A concentração foi na Praça João Pessoa. À noite, na praça, aconteceu a apresentação d’Os Flautistas, às 20h30, seguiu-se do show de Baraúna Cordelista e do Quarteto do Sax.

A programação segue desde a quarta-feira (12), com caminhadas ecológicas pela Cachoeira de Ouricuri, Cachoeira da Manga, Floricultural, Pedra do Espinho e Memorial Casa de Farinha, com concentração às 6h na Praça João Pessoa. No turno da tarde, a partir das 16h, acontece uma visitação ao Café na Varanda. Também na terça, à noite, tem uma missa de ação de graças na igreja matriz, às 19h30. No palco principal, acontece a encenação do Teatro Pe. Mateus, às 20h30, seguido do show de Daniel Robson e Banda.

Nesta quinta-feira (13), além das caminhadas ecológicas, às 6h, aconteceu a oficina de customização na moda atual com Joana Alves (Funesc), gratuitamente às 8h. no Cras. Também pela manhã, a partir das 10h, aconteceu a abertura da exposição fotográfica “E(m)cantos do Brejo”, de Maurício Araújo, no Engenho Boa Fé. No Candeeiros Bistrô, às 16h, aconteceu o chá da tarde. Já o palco principal na Praça João Pessoa recebeu os shows de Zezinho do Acordeon e Deda do Sax, a partir das 21h.

Nesta sexta-feira (14), a programação continua com as caminhadas ecológicas seguidas de rapel na Pedra do Espinho, às 7h e às 13h. No Centro, acontece o desfile das escolas, pelo projeto Educar para Florir. No turno da noite, acontece no Palco Principal o concurso da Princesa das Flores, às 20h, e do show de Os 3 do Xamego.

Durante todo o sábado (15), o evento realiza atividades ecológicas, como as caminhadas ecológicas, às 6h e o rapel na Pedra do Espinho, às 7h e 13h. Já na Praça João Pessoa, os shows da noite ficam por conta da Banda de Música Prof. Antônio Pinto, com tributo a Luiz Gonzaga, e Cezzinha.

No último dia do evento em Pilões, no domingo (16), encerram-se as caminhadas ecológicas e o rapel, com uma visitação à Feira Livre do município. Às 8h, o evento termina no município com uma missa em ação de graças, na igreja matriz. A partir da segunda-feira (17), o Caminhos do Frio acontece em Remígio, com o tema “Cultura e Agroecologia na Serra”.

