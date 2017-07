Ex-vereadora de Itapororoca vai disputar cadeira na Assembleia

A ex-vereadora e ex-secretária de Itapororoca, Luciana Souza, disputará vaga na Assembleia Legislativa nas eleições 2018. Luciana decidiu atender apelos de correligionários que anseiam por um representante da região da Casa de Epitácio Pessoa.

Além dos cargos já citados, Luciana Souza, que é bacharela em Contabilidade e especialista em Gestão Social e Políticas Públicas, também foi tesoureira de Itapororoca, coordenadora estadual do projeto Cenafoco, com atuação em 99 municípios da Paraíba, extensionista social da Emater e assessora social do Colegiado do Litoral Norte; em Itapororoca.

De antemão, Luciana Souza já recebeu manifestação entusiasta de apoio de vários segmentos da Sociedade Civil, entre estes, trabalhadores e produtores rurais de abacaxi e cana-de-açúcar, que sua tradicional família produz há décadas; grupos de mulheres e jovens; e grupos de Cultura, que promete fortalecer.

Luciana Souza também participa de intensas articulações do Fórum de Mulheres de Negócios da Paraíba e está coordenando Festa do Abacaxi e a Feira do Agronegócio, a serem realizadas simultânea e brevemente em Itapororoca.

