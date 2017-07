Festa Solidária é realizada em Guarabira com participação da Cantora Lexa

No último dia 14 de julho, às 19h, foi realizado a Festa Solidária na casa de eventos Maison D’Mel Laguna com participação da Cantora nacional LEXA. O evento foi realizado pela AXAKY Presentes, orgazinada pela ZOOM, e com participação de Saulo DJ e do cantor Edu Lima.

O evento teve ainda o apoio de: A’gua de Cheiro, Prefeitura de Guarabira, Gráfica Moderna, D’Lu Modas, Orange, Herrero, betsporting, Fisioclin, Companhia da Alegria, Maison D’Mel, KR stúdio, RN Confecções, Inovatti Boutique, Cachaça Maribondo, Deleite gelateria, feelup, Victor’s Center Hotel, Droff, Walquíria Cabeleireira, Imagine Arte, Shopping Cidade Luz, MDM Viagens e Turismo, Divina Tapioca, Helda Bastos, Molekada moda infantil, Pontes Calçados.

A festa teve a cobertura dos portais: brejo.com, Paparazzi Mania, Portal Independente e Portal Mídia. O evento teve como objetivo, a doação de dezenas de brinquedos a crianças e adolescentes do Conjunto Mutirão e da Associação Talita, que acolhe meninas de Guarabira e da região.

Do brejo.com