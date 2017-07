Feira da Beleza discute tendências e oportunidades de negócios até esta segunda-feira (17)

11ª Feira Paraibana da Beleza começou neste sábado (15) e termina na noite desta segunda-feira (17), no Centro de Convenções, em João Pessoa.

Quem não quer ficar de fora das novidades do segmento da beleza que inspiram profissionais de todo o mundo não pode deixar de participar da 11ª Feira Paraibana da Beleza, que começou neste sábado (15) e segue até a noite desta segunda-feira (17), no Centro de Convenções, em João Pessoa. O evento espera receber ao longo dos três dias cerca de oito mil pessoas, que estão acompanhando de perto as tendências de mercado, através de workshops, oficinas técnicas, palestras e exposição de produtos e serviços de todo o país.

Além de apresentar as inovações e novidades do setor, o evento é uma excelente oportunidade para aqueles que querem ampliar mercado e buscar oportunidade de negócios. O evento conta com 120 empresas expositoras que apresentam produtos para cabelos, unhas, sobrancelha, maquiagem e pele.

O gerente do Sebrae em João Pessoa, Edilson Azevedo, disse que esta edição do evento recebeu visitantes de todo o Nordeste e expositores de oito estados. “Mesmo neste período de dificuldade, o setor da beleza vem se superando e crescendo. A Paraíba tem mais de sete mil empreendedores neste segmento, um dos maiores do Estado”, destacou.

A analista técnica do Sebrae Paraíba e coordenadora do evento, Raquel Santos, ressaltou que o consumidor do mercado da beleza está vez mais exigente e é preciso que os empreendedores invistam em criatividade e inovação. No estande do Sebrae, consultores e analistas oferecem orientações e atendimentos para os empreendedores do setor. “O setor está com um leque de atividade inovadoras, como esmalterias, barbearias, spas urbanos. É preciso que empresários fiquem antenados com as tendências e saibam como fidelizar seus clientes”, disse Raquel.

Uma das novidades desta edição é a “Batalha dos Barbeiros”, competição que vai eleger o melhor babeiro da Paraíba, que participará de competição em nível nacional e concorrerá a R$ 60 mil em prêmios. A feira também é palco, pela segunda vez, do “Campeonato de Unhas”, com seis categorias, reunindo 50 competidoras de três estados. Os dois campeonatos começaram neste domingo (15) e se encerram na noite desta segunda-feira (17).

Para participar da Feira, é preciso se inscrever previamente no site do Sebrae Paraíba (www.sebraepb.com.br), onde também está a programação completa do evento. O ingresso para visitação custa R$ 10 e dá acesso aos três dias de evento para visitação a feira e palestras no palco principal. Os ingressos para os workshops custam R$ 50,00 e dão acesso à visitação à feira, palestras no palco principal e workshops.

Programação – Na segunda-feira (17), a partir das 10h30, no palco principal, acontecerão as palestras Penteados de Noivas, com Neiva Pena, formada em visagismo pela Universidade Cruzeiro do Sul, também fez cursos internacionais como colorimetria e cortes programados, na academia mahogany em Londres; Visagismo e Cortes, com Tony Morais, consultor, visagista e cabeleireiro com 22 anos de experiência na área da beleza; e ColorsSammation System, com Helena Almeida, gestora da itallianhairtech, conhecida nas principais feiras da beleza nacionais e internacionais.

A programação conta com os workshops: Visagismo – O Segredo das Linhas, com Angela Virginia, visagista e micropigmentadora graduada em estética e cosmetologia; Maderoterapia com Sal Amargo Detox, com Maria Viasus, terapeuta SPA, esteticista e cosmetóloga; Unha s- Tendências de Alongamento, com Deborah Manzoni, uma das maiores profissionais de acrílico no mundo; e Lei Salão Parceiro, com Marcelo Brito Maia, graduado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília e Ciências Contábeis pela UNEB, com pós-graduação em Direito Tributário e contabilidade gerencial.

Na área de estética, estão programados os workshops: Legalização dos Profissionais dos Salões de Beleza, com Simone Andrade e Angela Labanca, diretoras executivas da NTW contabilidade, especialistas em gestão financeira, auditoria e controladoria; Liposhock Turbo – Tratamento de Alto Impacto no Combate à Gordura Localizada, com Claudete Arruda, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional; e PeelingOrtomolecular- Tratamento Biológico Multiétnico Especializado para o Combate e Prevenção à Acne, com Joyce Rodrigues, farmacêutica bioquímica, pós-graduada e MBA em cosmetologia e mestre na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, diretora científica do Instituto Mezzo de cosmetologia e estética e fundadora do Instituto Joyce Rodrigues.

