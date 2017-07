Mestrado Profissional em Letras do Campus da UEPB Guarabira abre inscrição para seleção de bolsas de estudo

A Coordenação do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) do Campus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), situado em Guarabira, lançou, nesta segunda-feira (17), edital para seleção de candidatos a bolsas de estudo ofertadas pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A seleção é voltada para estudantes que integram a quarta turma do programa.

Os interessados em concorrer a uma bolsa têm até quarta-feira (19) para efetuarem suas inscrições, que estão sendo realizadas na secretaria da Coordenação do PROFLETRAS, das 8h às 13h. As inscrições também poderão ser feitas pela internet, com o envio da documentação exigida em formato pdf para o endereço eletrônico profletraschuepb@gmail.com.

No ato da inscrição, será preciso preencher formulário e entregar os seguintes documentos: comprovante de renda familiar per capita; se residente e atuante em escola fora do município de Guarabira, comprovar distância; comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); declaração (em papel timbrado da instituição declarante) assinada e carimbada pelo diretor, vice-diretor da escola ou órgão equivalente de que o mestrando está em exercício em sala de aula, no Ensino Fundamental, como professor de Língua Portuguesa da Rede Pública. Clique aqui e obtenha outras informações sobre critérios de inclusão.

Ascom-CH