Na região: Homem acusado de agredir filha é preso com revólver e faca

Um homem acusado de agredir fisicamente a filha foi preso por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) neste sábado (15), no Sítio Jacaré, zona rural de Alagoinha, com um revólver calibre 38 com seis munições, uma delas deflagrada.

A guarnição do Destacamento realizava rondas quando foi informada pela vítima de que tinha sido agredida pelo pai. De imediato, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, um agricultor de 52 anos de idade, que foi localizado nas proximidades.

Na abordagem, os policiais encontraram com o acusado o revólver e uma faca peixeira. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

