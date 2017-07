Pizza com quase 1 metro de diâmetro é ‘atração gastronômica’ no Brejo da Paraíba

Preço da ‘Pizza GG’ varia entre R$ 80 e R$ 100, dependendo dos sabores escolhidos.

Neste mês comemorando o Dia da Pizza, o paraibano que quiser fazer uma ‘grande homenagem’ para um dos pratos mais populares do país tem uma ótima opção. Em Alagoa Grande, no Brejo paraibano, a 103 km de João Pessoa, a ‘Pizzaria do Orelha’ produz uma, real, pizza gigante. Ela tem 90 centímetros de diâmetro e só sai do restaurante na mala de um carro.

O idealizador do prato é o dono da pizzaria, o pizzaiolo José Ivanildo, popularmente conhecido na cidade como ‘Orelha’. Ele conta que a ideia surgiu quando ele viu em alguns lugares uma pizza grande, mas que era feita em forma quadrada.

“Eu sempre vi algumas pizzas grandes, mas eram quadradas. Então desde o início deste ano resolvi fazer uma gigante em uma forma redonda. A pizza tem feito sucesso, a gente consegue vender umas 20 por semana”, contou José.

Além de ir comer na pizzaria, que fica no Terminal Rodoviário de Alagoa Grande, os amantes da pizza podem encomendar um pedido, mas terão que buscá-lo. Isso porque a pizzaria não tem como fazer delivery por não ter uma embalagem grande o suficiente.

O preço da ‘Pizza GG’ varia entre R$ 80 e R$ 100, dependendo dos sabores escolhidos, e se divide em cerca de 80 fatias. Para fazer pedidos ou saber mais informações, basta ligar para o número (83) 9 9394-5659.

