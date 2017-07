Policiais prendem em Pirpirituba acusado de homicídio no Distrito Federal

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, neste domingo (16), na cidade de Pirpirituba, um homem acusado de homicídio, com dois mandados de prisão expedidos contra ele pelo Tribunal do Júri de Samambaia, no Distrito Federal.

A guarnição do destacamento de Pirpirituba, composta pelo Cb Vieira, Cb Duarte e Sd Vieira, realizada patrulhamento no Alto do Damião quando se deparou com o acusado em atitude suspeita. Os militares fizeram a abordaram e realizaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado.

No entanto, ao realizarem a consulta do nome dele, constataram que havia os dois mandados de prisão pelo crime de homicídio. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

LESÃO CORPORAL – No Sítio Chã do Pau D’Arco, em Pilões, um homem foi preso em flagrante acusado de lesão corporal logo depois de ferir outro com um facão. A guarnição comandada pelo Cb Genuíno recebeu a informação da ocorrência e, ao chegar ao local, o acusado tinha sido detido pelo Sgt Zezito. Ele foi conduzido à delegacia.

