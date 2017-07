Policiais recuperam em Sertãozinho veículo furtado

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram neste sábado (15), no Sítio Pirpiri, zona rural de Sertãozinho, o veículo Chevrolet D20 Custon, placa HOQ 6202 e cor vermelha, que tinha sido furtado no dia anterior, na cidade de Lagoa de Dentro.

O Copom recebeu a denúncia anônima de um veículo abandonado e a guarnição local, comandada pelo Cb Rodrigues e com o apoio dos policiais de Pirpirituba, foi até o local informado.

Como havia informações do furto de um veículo com as mesmas características, os policiais identificaram o proprietário, que foi até o local e, após apresentar os documentos necessários, recuperou o seu veículo.

Assessoria