Acidente grave deixa duas pessoas feridas entre Alagoa Grande e Juarez Távora

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia PB 079, entre as cidades de Alagoa Grande e Juarez Távora.

De acordo com informações colhidas no local, uma carreta e um caminhão pipa colidiram de frente nas proximidades da conhecida ladeira do balanço, uma viatura do Corpo de Bombeiros também se envolveu no acidente. Os condutores da carreta e do carro pipa, um em estado grave, foram socorridos por viaturas resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU para o Hospital do Trauma da cidade de Campina Grande.

De acordo com populares, um dos motoristas teria tentado uma ultrapassagem, vindo a colidir de frente; uma viatura do Corpo de Bombeiros que vinha logo atrás dos veículos, conseguiu se livrar do acidente mas acabou caindo em uma ribanceira. Ninguém saiu ferido da viatura.

Além das viaturas do Corpo de Bombeiro e do SAMU, também compareceram ao local, três viaturas da Polícia Militar.

Blog do Rildo